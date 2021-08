Boruto 61: Kishimoto ha dimenticato come funziona il Kage Bunshin o c'è un segreto?

La tecnica della moltiplicazione superiore del corpo è una delle più famose di Naruto, marchio di fabbrica del protagonista che ha iniziato a usarla nel capitolo 1, ottenendo risultati strepitosi per un ninja della sua età. Il ninja biondo l'ha utilizzata più volte nel corso della serie e l'ha affinata, scoprendone anche i segreti.

Come gli insegnò Kakashi durante la sessione di allenamento per il Rasenshuriken, Naruto scoprì che il Kage Bunshin no Jutsu crea corpi reali con cui combattere, a differenza della variante più debole che viene insegnata all'accademia ninja, e che possiede altre caratteristiche speciali. Una in particolare è tornata utile, ovvero che l'esperienza e la conoscenza accumulata dal clone vengono poi trasferiti al corpo originale, ma soltanto una volta che il clone è scomparso.

Eppure sembra che Masashi Kishimoto si sia dimenticato di questo dettaglio nel capitolo 61 di Boruto: Naruto Next Generations. Nella seconda metà del capitolo vediamo Kawaki evadere il controllo del ninja di Konoha usando un clone creato col Kage Bunshin, che poi torna a casa mentre il corpo reale si avvia nella foresta. Boruto scopre l'inganno dell'amico e parla con il clone di Kawaki, ma contemporaneamente il corpo originale sembra recepire tutto ciò che sta dicendo il protagonista a casa Uzumaki.

Kishimoto ha dimenticato la vera caratteristica del Kage Bunshin oppure c'è un legame molto più stretto tra Kawaki e i suoi cloni o Boruto e lui hanno un legame molto più particolare di quanto si pensa? E ora Kawaki potrebbe affrontare Code, considerata l'ultima pagina del capitolo 61.