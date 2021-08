Boruto 61 è su MangaPlus: Kawaki mette tutti in difficoltà?

La prigionia nel villaggio della Foglia a cui sono costretti Kawaki e Boruto gli sta impedendo di agire per il meglio e di godersi adeguatamente la vita. Ormai i due sono sempre sotto stretta osservazione per proteggerli dalle minacce di Kara, che si sta organizzando con i nuovi alleati trovati da Code.

Il capitolo 61 di Boruto: Naruto Next Generations è disponibile su MangaPlus e ci fornisce un nuovo spaccato sulla vita a Konoha dei due ragazzi. Boruto incontra i suoi amici insieme a Kawaki, andando in giro e cercando di trovare la rara figurina di Sasuke. Nel discorso del gruppetto emerge subito come i due siano praticamente osservati sempre in modo da stabilire sempre le loro posizioni e capire se sono sotto attacco. Come spiega Inojin, il villaggio è avvolto da una ragnatela di chakra che permette di capire chi entra e chi esce, in modo da salvaguardarne la sicurezza.

Nei paraggi, Sasuke incontra un gruppo che sta osservando uno dei marchi di Code, mentre nei pressi del palazzo dell'Hokage, Shikamaru sta fumando una sigaretta. Il ninja viene raggiunto da Amado e i due si scambiano qualche battuta non proprio amichevole, ma comunque riflettono sulla situazione che si è creata e su Code. In serata, tutto sembra tranquillo a casa Uzumaki. Kawaki decide di andare a buttare la spazzatura, accorgendosi del ninja che lo sta osservando all'esterno. Il ragazzo in questo momento mette in atto un piano usando un clone e azzerando il chakra del proprio corpo principale.

Nessuno se ne accorge tranne Boruto che, forse per l'Otsutsuificazione, riesce a percepire Kawaki in ogni caso. Lo avverte così allontanarsi dal villaggio, e lo stesso fa Ada. La ragazza usa il suo potere per localizzare Kawaki nella foresta e avvertire Code, che si reca sul posto. Boruto 61 si conclude con il ragazzo di Kara che si prepara a incontrare il suo rivale, cosa succederà?