Boruto 61: un potere oscuro, la capacità segreta degli Otsutsuki

La sconfitta di Isshiki Otsutsuki ha portato il Villaggio della Foglia in una situazione di grave crisi. Il Settimo Hokage e la sua ombra hanno perso gran parte dei loro poteri, rendendo Konoha quasi inerme a un possibile attacco. Con un nuovo gruppo di nemici alle porte, Boruto e Kawaki si erano ripromessi di difendere la loro casa.

Nel corso del capitolo 61 del manga diretto da Masashi Kishimoto, tale promessa è stata infranta. Anche se a fin di bene, Kawaki è fuggito, abbandonando la sua nuova casa e i suoi amati familiari. Ma come ha fatto ad aggirare i sistemi di sorveglianza della Foglia?

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, per evitare che tra le mura di Konoha si addentrassero spie, il Settimo Hokage ha dato vita a una squadra sensoriale. Guidata dalla kunoichi Ino Yamanaka, questa squadra speciale è addetta al controllo degli accessi del villaggio attraverso la percezione del chakra. Qualora venisse rivelato del chakra non presente negli archivi dati della Foglia, scatterebbe immediatamente l’allarme. Non solo. Per tenere sotto controllo Boruto e Kawaki, dai cui Sigilli Karma possono fuoriuscire gli Otsutsuki, Casa Uzumaki è stata circondata da diverse guardie.

Per fuggire dal villaggio, Kawaki ha semplicemente ascoltato il consiglio involontario di Inojin. Come spiegato dal giovane figlio di Ino e Sai, solamente un ninja in grado di azzerare il suo chakra sarebbe potuto fuoriuscire da Konoha senza che qualcuno della squadra sensoriale se ne avvertisse.

Escludere completamente il chakra è un qualcosa ai limiti dell’impossibile, ma non per gli Otsutsuki a quanto pare. In quanto ex Recipiente di Isshiki, Kawaki ha ereditato questa particolarissima abilità, fondamentale per la sua fuga da Konoha.

Cosa ne pensate di questo potere segreto ad hoc del Clan Otsutsuki? Vi lasciamo a un possibile scenario che potrebbe scaturire a causa di Boruto 61 e a data di uscita e previsioni sul capitolo 62 di Boruto.