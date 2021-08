Boruto 61, un protagonista si è dato alla macchia: le motivazioni dietro la fuga

Quando si pensava che, con le toccanti e calde parole del Settimo Hokage, la questione Kawaki fosse stata chiusa, Masashi Kishimoto ha ribaltato nuovamente la situazione. Nel più recente capitolo di Boruto, il Recipiente di Isshiki Otsutsuki, aggirando la sicurezza di Konoha, è fuggito dalla Foglia. Ma per quale motivo ha abbandonato i suoi cari?

Kawaki è conscio di essere una minaccia vivente per coloro che gli stanno intorno, e per amore nei confronti di Naruto, che lo ha abbracciato come un padre, e della Ffmiglia Uzumaki, ha deciso di lasciare il Villaggio della Foglia. Tuttavia, abbandonare Konoha non è certamente facile. Shikamaru ha messo in allerta tutti gli shinobi del Villaggio e casa Uzumaki è circondata da guardie che vigilano costantemente la situazione.

Quando però Inojin si lascia sfuggire dei dettagli vitali sulla squadra sensoriale guidata da sua madre, Kawaki approfitta delle informazioni per escogitare un piano geniale. Sfruttando il legame con gli Otsutsuki, azzera il suo chakra, cosicché i ninja sensoriali non possano rilevare i suoi movimenti, e con un Kage Bunshin distrae le guardie che lo tengono sott'occhio.

La fuga di Kawaki è cominciata, ma questo suo gesto avventato potrebbe costargli tutto. Avendo abbandonato la Foglia, Kawaki verrà quasi certamente marchiato come un "ninja canaglia", titolo che tutt'ora segna la vita e la carriera di Sasuke Uchiha. Nonostante il legame con il Settimo Hokage, probabilmente Kawaki non rientrerà mai più a Konoha. Vi lasciamo alle previsioni e alla data di uscita di Boruto 62.