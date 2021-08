Boruto 61: rivelato un ulteriore dettaglio sul singolare legame tra Boruto e Kawaki

Il capitolo 61 di Boruto: Naruto Next Generations si è rivelato abbastanza statico per la trama in sé, ma contiene molte informazioni importanti. Vengono infatti rivelati i sistemi di sicurezza adottati da Konoha, vista la minaccia di Code, e viene rivelato un dettaglio, finora rimasto inedito, del legame tra Kawaki e lo stesso Boruto.

L'atmosfera con cui si apre il capitolo in questione è piuttosto tranquilla, con Boruto che apre un pacchetto di carte mentre parla con i suoi compagni. Durante la conversazione viene discusso il sistema di riconoscimento del chakra posizionato su tutti i confini del villaggio, che permette di sapere prima se chi sta entrando sia effettivamente un alleato o un nemico.

Un'informazione però cattura i pensieri di Kawaki. Stando a quanto rivelato da Inoji Yamanaka, solo chi fosse in grado di azzerare la propria identità chakra potrebbe attraversare indisturbato la frontiera, sia in entrata che in uscita. Con l'avanzare delle pagine si vede un Kawaki pensieroso, finché una sera non decide di andare a buttare la spazzatura. Seguito da una delle guardie, il giovane riesce a generare un clone d'ombra, che rientra nell'appartamento, celando così la sua vera posizione.

Tuttavia Boruto si rende immediatamente conto che il Kawaki rientrato poco dopo in casa non è reale. Inconsapevolmente, come viene spiegato da Ada, i due ninja hanno sfruttato due capacità peculiari del clan Otsutsuki. Kawaki è riuscito facilmente a passare inosservato annullando la sua identità chakra, mentre Boruto è stato in grado di percepire la sua vera posizione grazie al legame che ormai li unisce, dati i geni Otsutsuki contenuti in entrambi.

Ricordiamo infine che V-Jump ha realizzato un video per il capitolo 61.