Boruto 61: una scelta disperata, l'ultimo saluto di un protagonista

Arrivato da pochissime ore su MangaPlus, la piattaforma digitale e gratuita di Shueisha, Boruto: Naruto Next Generations capitolo 61 porta un grande scossone agli eventi dell’opera. Kawaki ha preso la sua decisione, abbandonare Konoha è l’unica maniera per proteggere l’Hokage.

Nel nuovo appuntamento con l’opera di Masashi Kishimoto vediamo Amado riflettere sulla personalità di Kawaki. Secondo l’ex scienziato dei Kara, il Recipiente di Isshiki Otsutsuki soffre di una sorta di “complesso paterno” per Naruto, una sindrome che definisce come “follia”, parola che dà titolo al capitolo.

La scena passa poi a Shikadai e Inojin, i quali spiegano il funzionamento del sistema sensoriale di Konoha a Boruto e Kawaki. Senza la possibilità di poter cancellare il proprio chakra, nessuno passerà inosservato ai ninja sensoriali; fuggire è dunque ai limiti dell’impossibile per un ninja. Kawaki, però, riflette attentamente sulle affermazioni dei suoi due amici.

Dopo i recenti eventi, Konoha è nel panico e la sicurezza del villaggio viene affidata a Sai, Shikamaru e Sasuke, tre membri fondamentali del consiglio del Settimo Hokage.

Al calare della sera, Kawaki fa rientro a Casa Uzumaki per non destare nuove preoccupazioni. Con una scusa, però esce nuovamente dall’abitazione. Sfruttando un clone, aggira la squadra di sicurezza, e azzerando il proprio chakra comincia la sua fuga.

Tra tutti, solamente Boruto ed Eida si accorgono del gesto compiuto da Kawaki. La nuova alleata di Code riferisce il misfatto all’erede di Jigen, il quale si chiede come abbia fatto il Recipiente ad azzerare il proprio chakra. La risposta a questa domanda la fornisce Eida, la quale afferma che Kawaki in quanto Otsutsuki è capace di ciò.

Incuriosito dalle sue azioni, Code si mette in moto sfruttando i suoi “marchi”. Per il Villain, questa è una grande possibilità per poter catturare Kawaki. L’inseguimento è iniziato! Chi troverà per primo il figlioccio del Settimo Hokage? I ninja di Konoha o i membri di Kara? Nel mentre, ecco nel dettaglio come funziona il sistema di difesa del villaggio della Foglia in Boruto.