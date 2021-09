Boruto 61: il Settimo Hokage ha fallito, lascerà il suo ruolo?

Naruto ha fatto di tutto per cercare di farlo restare al suo fianco, ma alla fine Kawaki ha scelto la strada più triste, quella della solitudine. L’ex Recipiente di Isshiki prova un amore “folle” per l’Hokage e non intende in alcun modo metterlo in pericolo, da qui la sua decisione. Ciò potrebbe però portare a conseguenze devastanti in Boruto.

Nel capitolo 60 dell’opera di Masashi Kishimoto avevamo visto Naruto rispondere al primo tentativo di fuga. Appellandolo con il termine “figlio stupido” e caricandoselo in spalla, lo aveva riportato a Casa Uzumaki, dove ad attenderlo vi era la sua famiglia. Per sua stessa ammissione, se Kawaki dovesse abbandonare la Foglia, lui fallirebbe nel suo compito di Hokage, la guida del villaggio e di ogni suo singolo abitante.

Questa ipotesi è realmente accaduta nel capitolo 61 di Boruto. Kawaki, attraverso una strategia furba e imprevedibile, è riuscito ad aggirare le guardie che lo tenevano sotto stretta sorveglianza e a uscire dalle mura del villaggio. Gli unici ad accorgersi di tale mossa, sono Boruto ed Eida.

Nel mentre, il Settimo Hokage sonnecchiava al fianco di sua moglie Hinata, che invece guardava la televisione. Probabilmente, nel prossimo capitolo suo figlio Boruto correrà ad avvisarlo: le conseguenze, però, potrebbero essere catastrofiche. La reazione di Naruto è del tutto incerta e questa notizia scioccante potrebbe persino portarlo ad abbandonare il suo ruolo per mettersi in marcia verso Kawaki, il suo amato figlioccio adottivo.

E voi cosa ne pensate, è giunta l’ora di nominare l’Ottavo Hokage? Nel frattempo, scopriamo il motivo per cui il Sesto Hokage Kakashi Hatake non compare mai nelle pagine del manga.