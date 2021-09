Boruto 62: il cliffhanger lancia un'eccezionale battaglia della nuova generazione di ninja

Le nuove generazioni stanno prendendo sempre più piede in Boruto. Con l'indebolimento di Naruto e Sasuke, i ninja con più esperienza stanno iniziando a perdere potere, mentre i più giovani si rinforzano e crescono sempre di più. Per questo il futuro di Boruto: Naruto Next Generations sarà incentrato su questi ultimi.

La direzione era già chiara da qualche capitolo, ma Masashi Kishimoto ha voluto ribadirlo col finale di Boruto numero 62. Arrivato su MangaPlus da qualche giorno, abbiamo visto Kawaki affrontare Code per tentare di salvare Konoha e patteggiare con Code. La trattativa è fallita istantaneamente e Kawaki stava per essere catturato. Prima che Code riuscisse nel suo intento però c'è stato un disturbo importante da parte del protagonista.

Boruto, che è riuscito a sgattaiolare via dal villaggio, si è addentrato nella foresta per inseguire Kawaki, che soltanto lui era riuscito a percepire fino a poco tempo prima. È così riuscito a raggiungere il luogo della battaglia e salvare il suo amico, calciando via il membro dell'organizzazione Kara. Ora Code è a qualche metro di distanza da Kawaki, che è quindi salvo ma sorpreso di vedere il suo amico lì.

Adesso Boruto dovrà affrontare Code, in attesa che i ninja più forti di Konoha arrivino nei paraggi. Riuscirà il protagonista a resistere abbastanza?