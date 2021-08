Boruto 62, data di uscita e previsioni, Kawaki entra in battaglia

Tutti gli schieramenti stanno facendo la loro mossa. Da una parte c'è la formazione del villaggio di Konoha pronta a proteggere Kawaki e Boruto, dall'altra ciò che resta dell'organizzazione Kara, con Code in prima linea. Da entrambe le parti c'è il desiderio di chiudere la situazione il prima possibile, ma non è così semplice.

Boruto e gli altri si stanno allenando al Villaggio della Foglia, mentre Code ha sparso i suoi marchi sulle mura dei vari villaggi per potersi materializzare ovunque quando vuole. Ovviamente il suo obiettivo principale è il villaggio della foglia, che potrebbe attaccare da un momento all'altro. I piani però saltano quando Kawaki decide di scappare da Konoha usando il Kage Bunshin no Jutsu imparato da Naruto.

In Boruto capitolo 62 inevitabilmente vedremo Kawaki incrociare Code. L'ex contenitore di Jigen è solo nella foresta, mentre Code è già sulle sue tracce grazie al potere di Ada. Sembra quindi impossibile evitare la battaglia dato che difficilmente Kawaki si lascerà catturare. Questo a meno che il ragazzo non abbia in mente un piano preciso che ancora deve essere liberato. Infatti, conscio del suo potere, Kawaki potrebbe tornare da Kara e far finta di seguire il piano di Code a patto però di lasciare Konoha intatta.

Ciò predisporrebbe una separazione dolorosa fino al momento del ritorno di Kawaki a Konoha e della sua battaglia con il protagonista. Boruto capitolo 62 arriverà il 18 settembre 2021 su MangaPlus.