Boruto 62 è online su MangaPlus: inizia la battaglia tra Code e Kawaki

Il capitolo 61 di Boruto: Naruto Next Generations non si era di certo chiuso con buone prospettive per i protagonisti. Supportato dal potere di Ada, Code era pronto per fare la sua mossa mentre Boruto è stato l'unico a capire che Kawaki è fuggito dal Villaggio della Foglia. Le due fazioni sembrano quindi destinate allo scontro al più presto.

Su MangaPlus è stato caricato il capitolo 62 di Boruto: Naruto Next Generations, con Code in copertina a colori. La storia comincia con Boruto che avvisa Naruto della situazione, raccontandogli del clone che è in camera e che Kawaki ha cancellato il suo chakra, quindi i ninja sensoriali non possono trovarlo. Kawaki sta ascoltando tutto e anche il suo corpo nella foresta riesce a percepire la situazione.

Boruto continua a cercare di convincere il padre, mentre Naruto chiede di estendere il raggio d'azione della squadra sensoriale. Kawaki disattiverà il clone, cosa che metterà in allarme i ninja della foglia. Mentre Shikamaru e Ino discutono telepaticamente della situazione con Amado che osserva e ascolta, Naruto chiede scusa per la situazione, essendo Kawaki fuggito dalla sua guardia. Boruto intanto è deciso a dirigersi fuori dal villaggio, sgusciando alle spalle del padre.

Intanto Kawaki si accorge che Code è arrivato alle sue spalle, ma non fa in tempo a scansarsi: il membro di Kara lo marchia e ora può usarlo per teletrasportarsi sulla sua schiena. I due iniziano uno scontro, ma Code sembra essere più forte e preparato, con Kawaki che finisce praticamente subito al tappeto. Il giovane ex contenitore di Isshiki chiede però che Konoha venga risparmiata dato che è stato lui a uccidere l'Otsutsuki e nessun altro.

Questo gesto fa infuriare Code che inizia a colpirlo mentre lo avvisa che non lo ucciderà e che, in ogni caso, il piano degli Otsutsuki continuerà con un altro albero divino da cui estrarrà il chakra di tutto il pianeta, uccidendolo. Nessuno si salverà e Konoha sarà così distrutta. Mentre Code si prepara per trasportare via Kawaki usando i suoi marchi, Boruto arriva nei paraggi e salva l'amico dando un calcio al membro di Kara.

La battaglia tra Boruto e Code ha ora inizio.