Boruto 62 spoiler: è scontro, Code entra in azione

Le cose si stanno facendo interessanti in Boruto: Naruto Next Generations. Dopo una fase di calma, che ha visto Boruto e gli altri giovani ninja allenarsi e passare qualche giorno in tranquillità per riprendersi dai recenti eventi, sembra tornato il momento dell'azione. Code si è organizzato con Ada, mentre Kawaki ha deciso di evadere da Konoha.

Vediamo gli spoiler di Boruto 62 per capire che seguito avrà questa situazione. Il capitolo si apre con una pagina a colori disegnata da Mikio Ikemoto, con Code unico personaggio ritratto. Inizia poi la storia vera e propria, riprendendo dal protagonista biondo. Boruto si sta arrabbiando con il clone di Kawaki, mentre se la prende anche con il ninja sensoriale fuori la casa.

Intanto nel bosco c'è Code che sta ascoltando attentamente le istruzioni di Ada. Kawaki intanto sta continuando la sua fuga, ma tiene aperto anche il contatto con il suo clone. Infatti, Boruto in casa avvisa il padre e la madre, con Naruto che parla con il ninja sensoriale, chiedendogli di estendere il suo raggio d'azione. Kawaki se la prende con Boruto, ma poi si concentra su Code che sta arrivando da lui. Il membro di Kara lo colpisce alla schiena e gli imprime un marchio, lasciando sorpreso Kawaki.

Code inizia poi a parlare, mentre Kawaki resta in silenzio. Si ritorna a casa Uzumaki, dove il clone di Kawaki scompare. Shikamaru viene avvisato della cosa, con Ino che si occuperà di gestire la squadra sensoriale per ritrovare il giovane scomparso. Ma Boruto sa che il chakra di Kawaki non può essere rilevato e che soltanto lui riesce ad avvertire qualche traccia del suo amico, lanciandosi così in strada per andare fuori dal villaggio, dirigendosi verso la porta occidentale.

La scena si sposta di nuovo a Kawaki VS Code, con i due che iniziano un breve scontro, ma Code ha subito la meglio. Iniziano a parlare, con Kawaki che lo avvisa di essere stato lui a uccidere Isshiki Otsutsuki e, di conseguenza, dovrebbe lasciare in pace gli altri che non hanno nulla a che fare con la sua morte.

Cosa succederà ora in Boruto: Naruto Next Generations? Code abboccherà oppure avrà un altro piano nella manica da attuare insieme ad Ada?