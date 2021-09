Boruto 63, data di uscita e previsioni: Boruto contro Code nel prossimo capitolo?

La fuga di Kawaki ha causato non pochi problemi. Grazie al potere spaventoso di Ada, Code ha potuto preparare il suo piano e tessere una trappola per il giovane bersaglio. Intanto Boruto ha scoperto l'inghippo, ma sembra poter fare molto poco se non agire direttamente di persona. Boruto capitolo 62 lancia così uno scontro.

Kawaki ha affrontato Code ma ne è uscito subito sconfitto e soltanto l'intervento di Boruto in extremis è riuscito a evitare il peggio. Il giovane ninja biondo del Villaggio della Foglia è riuscito a identificare il suo amico e a salvarlo appena in tempo. Adesso Code si trova di fronte ben due avversari. Li vedremo combattere in Boruto 63?

Difficilmente Code si ritirerà subito, non dopo la situazione che si è venuta a generare e il supporto di Ada dalle retrovie. Kawaki sembra aver capito che l'avversario non ha intenzione di scendere a patti e per questo potrebbe aver messo da parte la possibilità di vendersi per salvare Konoha. Boruto invece sa di avere poche speranze ma affronterà Code a testa alta, in attesa che arrivino i rinforzi.

Come ha pensato infatti prima di scappare, i ninja sensoriali possono percepire il suo chakra e per questo seguirlo anche nel profondo della foresta. Ciò obbligherà Boruto ad affrontare Code e guadagnare tempo, in attesa dell'arrivo di Naruto e degli altri. Sarà una battaglia fondamentale per il protagonista visto che bisognerà saggiare le capacità di entrambi. Kawaki lo aiuterà?

Lo scopriremo il 20 ottobre 2021 alle ore 17, momento in cui sarà disponibile Boruto 63 su MangaPlus.