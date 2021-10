Boruto 63 su Manga Plus: la vera essenza del Karma, continua il piano di Code

L'inaspettata fuga di Kawaki da casa Uzumaki ha fatto insospettire Boruto, il quale riuscendo ad individuarlo parte quasi immediatamente all'inseguimento. Ripartendo dal confronto con Code, che aveva chiuso lo scorso appuntamento, Kishimoto e Ikemoto hanno realizzato un capitolo ricco di informazioni e rivelazioni inerenti al Karma.

Una splendida tavola a colori dedicata a Boruto apre il capitolo 63, dal titolo "Inutile Discutere" e che potete leggere sul sito Manga Plus. Si entra subito nel vivo della questione con Boruto e Kawaki di fronte a Code, che intanto sta discutendo con Ada sul come il protagonista sia riuscito a trovare l'amico. Nel mentre Boruto cerca di dissuadere Kawaki dal seguire Code, e lo invita ad aspettare l’arrivo di Naruto e degli altri.

Il ragazzo risponde che lo sta facendo proprio per proteggere il Settimo Hokage, e di voler prima ascoltare ciò che la persona che vuole incontrarlo ha da dire o proporre. Per questo vuole seguire Code senza tante storie, e in caso negoziare, con questa misteriosa figura, ovvero Ada. Non comprendendo le intenzioni dell'amico, Boruto lo colpisce con un pugno, e ammette di volerlo proteggere comunque.

L’ammirazione e la fede che Code prova nei confronti degli Otsutsuki fa ammettere al villain di rispettare Boruto, in quanto ospite di Momoshiki. Nel mentre all’interno del villaggio proseguono le ricerche per individuare Kawaki, e solo ora Naruto si rende conto dell’allontanamento di Boruto.

Code attiva il Karma bianco e per rispondere Boruto attiva la sua trasformazione. Code si rivela un combattente superiore, in grado di schivare e contrattaccare puntualmente il protagonista. Mentre si scambiano colpi, Code spiega che la vera essenza del Karma risiede nell’esperienza combattiva accumulata dagli Otsutsuki nel corso dei secoli, contenuta appunto nel marchio. Subito dopo averlo saputo Boruto attiva il Karma, mostrando una nuova trasformazione, con segni squadrati attorno agli occhi, e simboli a forma di anello sulle dita.

