Boruto, il patto oscuro di Kawaki: la vita dell'Hokage è ora al sicuro?

Sin da quando è stato caldamente accolto dalla famiglia Uzumaki, Kawaki ha dimostrato di essere sensibilmente destabilizzato dalle emozioni provate. Lui vorrebbe accettare l’amore senza compromessi di Naruto, ma è conscio che la sua sola presenza a Konoha mette in grave pericolo la vita di tutti gli abitanti del villaggio.

Sotto l’ala protettiva del Settimo Hokage, Kawaki ha scoperto il significato della parola “amore incondizionato”. Per la prima volta in vita sua, ha capito che gli altri sono disposti a sacrificarsi e proteggerlo senza alcun torna conto. La morte di Isshiki, però, ha messo un bersaglio sulla testa di Naruto e Boruto, nonché sulla sua, principale artefice della scomparsa dell’Otsutsuki. Per evitare ripercussioni sui suoi cari, Kawaki è pronto a tutto, persino a un patto oscuro che lo sta per strappare per sempre dall’affetto degli Uzumaki.

Dopo essere fuggito da Konoha, grazie all’azzeramento del chakra e a un clone d’ombra, jutsu che ormai padroneggia egregiamente, Kawaki è stato raggiunto da Code, colui a cui è stata affidata la volontà degli Otsutsuki.

Invece che cercare lo scontro, come ci si sarebbe aspettato, Kawaki apre al dialogo proponendo un patto al nemico: la sua vita in cambio della protezione dell’Hokage e di Konoha. Anch’esso colto alla sprovvista, Code infine rifiuta. Gli assassini del suo maestro Isshiki Otsutsuki devono perire, tutti tranne Kawaki, che verrà preso come prigioniero e portato al suo rifiugio, e Boruto, quest’ultimo da sacrificare alla Decacoda.

Nonostante il rifiuto ricevuto, quando Kawaki intuisce che Code sta agendo per conto di qualcun altro, chiede di poter conferire con lui. Riuscirà Boruto a impedire che Code e Kawaki fuggano insieme? E cosa accadrà se e quando Kawaki otterrà udienza con Eida?

Vi salutiamo lasciandovi agli spoiler di Boruto capitolo 64 e alla clip promozionale di VJimp che anima Boruto 63.