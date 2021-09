Boruto 63: V-Jump rivela l'anteprima del prossimo capitolo del manga

A sorpresa, Kawaki è fuggito da Konoha decidendo di fare tutto da solo in modo tale da impedire un attacco al villaggio da porte di Code e del resto dell'organizzazione Kara. Ciò non ha messo in una buona posizione i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations, ora costretti a inseguire.

MangaPlus ha reso disponibile Boruto capitolo 62 nelle scorse ore, facendoci così conoscere il destino di Kawaki. Come prevedibile, mentre al Villaggio della Foglia Naruto e gli altri cercano di capire come comportarsi con questa situazione, Boruto riesce a sgattaiolare via e fuggire dalla città, tutto questo mentre Kawaki sta perdendo lo scontro con Code. Quest'ultimo è superiore e riesce quasi a teletrasportarlo via, se non fosse per un intervento in extremis proprio di Boruto. Con questo finale, il capitolo 62 ha inevitabilmente messo hype ai lettori del manga di Kishimoto e Ikemoto.

Cosa succederà nel capitolo 63 di Boruto: Naruto Next Generations? In parte ce lo rivela l'anteprima inserita sulla rivista V-Jump, il magazine shonen dove viene per l'appunto pubblicato il sequel di Naruto. La didascalia recita: "È l'inizio [della loro battaglia] contro Code!! I sentimenti e i pensieri di Kawaki riusciranno ad arrivare a lui...?!"

Sembra quindi che Kawaki e Boruto combatteranno insieme contro Code, ma Kawaki potrebbe anche essere disposto a farsi prendere se ciò portasse a salvare Konoha. Non resta che attendere il prossimo mese per sapere come finirà questa battaglia.