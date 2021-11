Boruto 64: Ada ha anticipato il risveglio di un potenziale nascosto?

L'ombra minacciosa di Isshiki e l'influenza di Jigen sull'intera Kara sono ormai spariti, lasciando totale libertà a Code, rimasto l'ultimo membro interno dell'organizzazione, e Ada di agire. Attualmente il ragazzo si trova contro Boruto e Kawaki, interessato a condurre quest'ultimo da Ada, ma non ha ancora mostrato il suo vero potenziale.

L'intenso scambio di colpi tra il protagonista e Code ha portato in scena un confronto diretto tra Karma Nero e Karma Bianco, contornato dalle diverse provocazioni da parte dell'antagonista. L'improvviso e inaspettato controllo di Boruto sul potere di Momoshiki ha effettivamente sorpreso sia Kawaki che Code, informato da Ada dei medicinali che Amado ha dato al ninja di Konoha.

Nonostante la conclusione del capitolo 64 lasci i lettori con Boruto a terra, in preda a convulsioni mentre si stringe il petto, il miglioramento delle sue capacità combattive sembra aver preoccupato Ada, che suggerisce a Code di non sottovalutarlo, parlando del "vero potere" dell'alleato. Appare chiaro quindi che il nuovo villain della serie sta cercando di ottenere la sua massima potenza, ma non è ancora evidente se questa sia legata all'Albero Divino o al risveglio di un potere derivante dal suo Karma.

