Boruto 64 arriva su Manga Plus: un imprevedibile controllo accende la battaglia

Riprende lo scontro che nello scorso appuntamento aveva lasciato Boruto e Kawaki in una situazione di imminente pericolo. Nel capitolo 64 di Boruto: Naruto Next Generations, ora disponibile sul sito e sull'applicazione Manga Plus, Kishimoto torna a sorprendere con diversi colpi di scena.

Sin dalle prime tavole è infatti evidente che Boruto sia in qualche modo capace di controllare l'influenza di Momoshiki, fenomeno che dona anche il titolo "Controllo" al capitolo in questione. Code rimane sorpreso di fronte a questa realtà, notando anche un netto miglioramento nella forza e nelle tecniche dell'avversario, che lo attacca con numerosi cloni d'ombra.

Nella breve conversazione tra Code e Ada i due ipotizzano che Boruto sia ora capace di canalizzare in qualche modo il potere di Momoshiki, riuscendo a mantenere al contempo controllo su sé stesso, forse grazie ai medicinali forniti al ragazzo da Amado.

La scena si sposta verso il villaggio, dove Naruto e Ino stanno cercando di individuare il chakra di Boruto. Entra in scena Shikamaru che riporta un attimo ordine nella strategia da usare. Infatti Nara accompagnerà l'Hokage, ora che quest'ultimo non ha più al suo fianco Kurama è rischioso affrontare una minaccia come quella di Code senza supporto. Mentre Naruto promette alla piccola Himawari che andrà tutto bene, Kishimoto ci riporta allo scontro tra Boruto e Code.

Boruto analizza i composti di chakra e ferro contenuto nel sangue di Code, usati da quest'ultimo, e scopriamo che nemmeno lui sa bene come sia avvenuta questa improvvisa e nuova capacità di mantenere sotto controllo Momoshiki. Code imbastisce un discorso provocatorio per far abbassare la guardia ai due avversari, e creare l'occasione per portare con sé Kawaki.

Fortunatamente il ragazzo cambia idea e fingendosi un clone attacca Code, rifiutando la sua proposta e accettando l'offerta di Boruto di affrontarlo e sconfiggerlo. Quando la situazione entra nel vivo, con entrambi i marchi Karma di Boruto e Code attivi, Naruto riesce ad individuare il chakra di suo figlio, verso il quale, su indicazione di Ino, si stanno già dirigendo diversi ninja.

Mentre l'Hokage, in modalità eremitica, e Shikamaru viaggiano a grande velocità verso i ragazzi, Boruto tenta di colpire Code obbligandolo a schivare dei falsi Rasengan, ma nelle tavole conclusive, il giovane Uzumaki si accascia a terra tenendosi il petto e gemendo dal dolore.