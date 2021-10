Boruto 64, data di uscita e previsioni: Boruto Otsutsuki contro Code?

Non c'è nulla da fare, Boruto deve obbligatoriamente ricorrere al potere degli Otsutsuki se vuole riuscire a resistere contro i giganti del mondo ninja. Dapprima contro Boro, poi il ritorno alla fine dello scontro con Isshiki, e adesso il karma del ragazzo torna in azione nello scontro con Code, .osservato da Ada.

La battaglia è iniziata con Code in netta superiorità, ma ciò non gli ha impedito di incentivare Boruto a usare il karma, spiegando la sorgente del potere degli Otsutsuki. Boruto ha così usato il più possibile il suo potere, rivelando una vignetta finale nel capitolo 63 dove il segno nero dalla mano è arrivato fino all'occhio.

Cosa succederà in Boruto 64? Il protagonista ci farà capire immediatamente se le pillole hanno fatto effetto, e quindi Momoshiki non potrà prendere possesso del suo corpo aiutando Code, oppure se deve cedere al potere dell'alieno. Difficile tuttavia questa possibilità, dato che, come spiegò anche in precedenza, il ragazzo deve essere particolarmente stanco e a corto di chakra per perdere il controllo.

C'è quindi da aspettarsi Boruto full karma contro Code, con i due che daranno vita a uno scontro molto interessante, con Kawaki in disparte a riflettere sulla situazione. Ci sarà spazio anche per Naruto e compagni che forse riusciranno a rendersi conto della posizione di Boruto, lanciando così le loro forze al salvataggio.

Difficile che arrivino in tempo, riservando così il finale di questa prima schermaglia tra le due giovani forze al capitolo successivo. Boruto 64 verrà pubblicato il 19 novembre 2021 su MangaPlus alle ore 16.