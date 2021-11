Boruto 64: L'Hokage torna in azione, qual è la sua vera potenza ora?

Lo scontro con Isshiki nel corpo di Jigen ha effettivamente eliminato una delle più grandi minacce apparse finora nell'universo di Boruto, privando però al contempo sia Naruto che Sasuke di capacità essenziali per garantire la protezione di Konoha. Nel capitolo 64 però l'Hokage ha deciso di tornare in battaglia, ma su cosa potrà fare affidamento?

La risposta a questa domanda arriva verso la metà del capitolo 64, disponibile su Manga Plus. Dopo aver individuato il chakra di suo figlio e di Code, Naruto si volta verso la moglie e la figlia rassicurandole anche attraverso l'attivazione della modalità eremitica. L'attenzione rivolta a Code, Kawaki e Boruto non ha permesso ai lettori di assistere Naruto nel periodo di convalescenza successivo alla battaglia con Isshiki. Ed è qui che Shikamaru ricopre un po' le veci degli appassionati, chiedendo direttamente a Naruto per quanto tempo possa mantenere questa modalità.

Rispondendo con tono scherzoso l'Hokage afferma di poter usare di più la modalità eremitica, grazie alla "saggezza dell'età" che gli consente di avere più controllo. Sarà quindi interessante vedere come Naruto combatterà senza la sicurezza di avere Kurama al suo fianco. Dopotutto il piccolo Uzumaki emancipato e isolato ne ha fatta molta di strada, guadagnandosi il titolo di leader e difensore di Konoha.

Ricordiamo infine che Karma bianco e Karma nero si sono affrontati, e vi lasciamo alle previsioni del capitolo 65 di Boruto.