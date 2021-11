Boruto 64, la nuova missione di Shikamaru Nara: il consigliere stratega scende in campo

Naruto e Sasuke hanno subito un duro contraccolpo dai recenti eventi, ma vecchia generazione di shinobi del Villaggio della Foglia non è ancora morta. Il destino di Konoha e del mondo ninja non è in mano esclusivamente del protagonista e di Kawaki. Ecco la nuova missione di Shikamaru Nara in Boruto capitolo 64.

Tra tutti i protagonisti dell'opera magna di Masashi Kishimoto, il ninja d'ombra del Clan Nara si distingue per la sua scaltrezza, per l'intelligenza e per le strategie di combattimento. Queste sue caratteristiche lo hanno portato non solo a diventare il braccio destro del Settimo Hokage, ma anche uno degli shinobi più forti del suo periodo. Nonostante un po' di ruggine addosso, data dalle numerose scartoffie di cui si è occupato nell'ultimo periodo, Shikamaru è ora richiamato al dovere.

In Boruto 64, il capostipite dei Nara si prepara alla sua prossima missione. La nuova generazione non è sola, al fianco di Boruto e Kawaki ci sono, nonostante l'età e i recenti deficit, anche Naruto, Sasuke e Shikamaru.

Mentre i due giovani protagonisti combattono Code, ultimo sopravvissuto dell'Organizzazione Kara, a Konoha ancora cercano di capire dove si stia svolgendo la battaglia. Grazie agli sforzi di Naruto, che mette a disposizione degli altri il suo ancora immenso chakra, e alla squadra sensoriale, infine il trio viene individuato.

A quel punto, interviene Hinata, che intende correre in soccorso dei suoi due figli, ma Naruto le impedisce ogni azione, consigliandole invece di badare alla piccola Himawari. A quel punto, è Shikamaru a proporsi autonomamente per la missione. Ad affiancare Naruto, come i bei vecchi tempi, sarà lui.

Ma cosa lo ha spinto a questa decisione? Come affermato nelle pagine di Boruto 64, dal momento che Sasuke non è ancora tornato dalla sua ronda, e che Sai fa attualmente da guardia ad Amado, l'unico a disposizione per una missione di rango così elevato è proprio Shikamaru.

Riuscirà la coppia Naruto x Shikamaru a soccorrere in tempo i due giovani rappresentanti della Foglia? Vi lasciamo a quel che potrebbe accadere nel prossimo capitolo di Boruto.