Boruto 64, che ripercussioni potrebbe avere il controllo del karma da parte di Boruto?

Dopo l'inizio dello scontro tra Boruto e Code in Boruto 63, nel capitolo 64 dell'opera abbiamo assistito a molti colpi di scena. Viene rivelato anche un potere nascosto del figlio di Naruto, che a questo punto potrebbe avere in controllo totale il marchio karma.

In Boruto: Naruto Next Generations 64 il maestro Kishimoto ha sapientemente alternato i momenti di riflessione di Naruto, infine partito per la ricerca del figlio, al pathos della battaglia di quest'ultimo con Code, portatore del marchio karma di Isshiki Otsutsuki. Il marchio di Boruto, ovvero quello di Momoshiki, dovrebbe lentamente permettere al ninja del clan Otsutsuki di prendere possesso del corpo del ragazzo. Inaspettatamente, il giovane Uzumaki riesce a controllare il karma, e con esso anche il potere che ne deriva.

Lo stesso Code sembra essere confuso, e non riesce a capacitarsi di come Boruto riesca a controllare il karma di Momoshiki. Nonostante la possessione del corpo del giovane sia arrivata ormai all'80%, sembra che Boruto riesca a sovrastare la volontà di Momoshiki e a prendere il controllo delle sue tecniche (addirittura del suo occhio Byakuga). Nonostante nelle prime tavolo del capitolo 64 il monologo che sentiamo interiormente in Boruto sia senza ombra di dubbio portato avanti da Momoshiki, nel momento in cui ricomincia lo scontro con Code Boruto riprende possesso del suo corpo, sferrando potentissimi colpi.

Ada e Code, in una breve conversazione, ipotizzano che i farmaci che Boruto sta assumendo contro il marchio karma stiano avendo effetto, cancellando la sua influenza. La vera domanda è: il figlio di Naruto è capace di decidere quando prendere il controllo del suo corpo? O è tutto dovuto a una temporanea debolezza di Momoshiki? Se così fosse potrebbe esserci un conflitto interno tra Boruto e Momoshiki, che potrebbe accentuarsi nei prossimi capitoli. Se invece Boruto fosse davvero capace di controllare a suo piacimento il karma, una volta raggiunto il 100% della possessione i potere del piccolo Uzumaki potrebbero diventare davvero immensi, senza la richiesta del sacrificio della sua anima.