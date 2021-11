Boruto 64 spoiler: una dura battaglia, è uno scontro a tre

La pacifica Konoha potrebbe essere sconvolta per sempre dai piani di Code. Per questo motivo, e per salvare l'Hokage, Kawaki fa un patto con Code andato però subito in fumo. L'intervento di Boruto ha momentaneamente evitato il peggio, ma la situazione non è ancora rosea.

Il karma evocato da Boruto potrebbe essere un fattore determinante per questa battaglia. Gli spoiler di Boruto 64 iniziano con un'immagine a colori di Shikamaru, mentre si passa poi alla foresta. Qui Boruto ha il marchio del karma fin sopra l'occhio destro, con Code leggermente impressionato. Boruto evoca quattro cloni, che però non riportano lo stesso marchio del karma. La battaglia continua con Code che applica un marchio alla spalla di Boruto e, grazie a questo, riesce a teletrasportarsi in continuazione per mettere in difficoltà il protagonista.

Ada osserva la scena, avvisando Code che Boruto sta prendendo alcune pillole di Amado, motivo per il quale riesce a sopprimere l'essenza di Momoshiki. Intanto Daemon continua a dormire. La battaglia continua, con Kawaki che avvisa Boruto di non basarsi su un potere che non conosce e che non sa controllare, ma il protagonista è deciso a farla finita subito.

Nel villaggio della foglia, Naruto evoca due cloni con cui assorbire energia naturale mentre ordina a Ino e ai ninja sensoriali di focalizzarsi sul chakra di Boruto e non su quello di Kawaki. Nishi si scusa per non essere riuscito a percepirlo, mentre Hinata vuole scendere in battaglia, ma Naruto la ferma e le dice di occuparsi di Himawari.

Intanto, Code spiega il suo piano a Boruto, ma il ragazzo ovviamente rifiuta di diventare cibo per il Decacoda. Code allora si teletrasporta alle spalle di Kawaki e lo blocca, decidendo di andarsene, ma il ragazzo usa un clone per provare a liberarsi, mentre Boruto attiva un Rasengan. Kawaki riesce a liberarsi, mentre Code è infastidito per il cambio di comportamento del suo nemico. Naruto nel frattempo percepisce il chakra a 40 chilometri di distanza. Shikamaru è preoccupato per Naruto e decide di scendere anche lui in battaglia.

Si ritorna alla battaglia tra Boruto e Code con tanto taijutsu, quando improvvisamente, dopo un Rasengan Invisibile, Boruto crolla al suolo tenendosi il petto.