Boruto 64 spoiler: titolo rivelato, nei primi leak al centro la battaglia di karma

All'improvviso e di sua spontanea volontà, Kawaki si è consegnato al nemico per tentare di evitare la distruzione di Konoha e la morte di Naruto Uzumaki, che ormai ama come un padre. Tuttavia i piani non sono andati come sperato, con Code che rischia di trascinarlo via, ma Boruto sventa tutto e si prepara alla battaglia con il nemico.

Adesso è una lotta di karma tra Boruto e Code, con il primo che riesce a sfoderare la forza del potere degli Otsutsuki. I primi spoiler di Boruto: Naruto Next Generations 64 ci dicono come continuerà la lotta. Il capitolo è intitolato "Controllo" e, come sempre, c'è una pagina a colori che apre il tutto, stavolta incentrata su Shikamaru.

La prima parte si concentra su Boruto che evoca alcuni kage bunshin per combattere contro Code. Si passa poi a una scena con Naruto in modalità eremita, Shikamaru, Hinata, Himawari, Ino e Nishi che decidono il da farsi. Si torna poi nella foresta con Boruto e il suo scontro, ma stavolta il ragazzo viene affiancato da Kawaki e ci saranno alcuni discorsi. Nell'ultima parte, Boruto lancia alcuni Rasengan normali e invisibili e riprende la sfida in solitaria con Code.

Nel finale però succede qualcosa di imprevedibile, con Boruto che cade a terra e si tiene una mano sul cuore. Boruto 64 arriverà il 19 marzo 2021 su MangaPlus.