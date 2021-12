Boruto 65: i consigli di Amado prendono forma, la nuova arma di Kawaki

Il flash forward iniziale di Boruto: Naruto Next Generations continua ad essere al centro delle discussioni della community, e alcuni dei recenti eventi potrebbero aiutare a comprendere meglio come Boruto e Kawaki, grazie ai loro rispettivi marchi Karma, siano riusciti ad attingere a determinate tecniche e capacità straordinarie.

Boruto è a terra, ansimante, mentre si stringe il petto. Così si apre il capitolo 65, riportando i lettori allo scontro tra il giovane Uzumaki, Kawaki e Code. Una nebbia sul campo di battaglia preannuncia la manifestazione di Momoshiki, il quale trasforma Boruto in un combattente instancabile, capace di scagliare giganteschi rasengan, o addirittura dei proiettili della stessa tecnica, contro Code.

L’Otsutsuki tuttavia viene colpito dall’arrivo di, Naruto, e il suo braccio destro Shikamaru. In un colpo solo potrebbe far fuori sia Code che l’Hokage. Le sue intenzioni vengono però lette da Kawaki. Il ragazzo si frappone tra il potente attacco e Naruto, per proteggere quest’ultimo, mostrando a tutti i presenti le capacità derivate dal marchio Karma, ormai libero dall’influenza di Isshiki.

Ricordando le parole di Amado, Kawaki riesce a sfruttare il marchio come un’arma, la sua vera essenza. Un risveglio inaspettato, che lascia senza parole Code e porta maggior capacità difensiva tra le fila di Konoha.