Boruto 65, data di uscita e teorie: il protagonista è in una morsa pericolosa

La sfida a tre con Boruto, Kawaki e Code non sta andando per il verso giusto. I piani iniziali di Kawaki sono stati sconvolti e la fuga non ha avuto successo, mentre Boruto è stato costretto a riutilizzare il karma nonostante le medicine che sta prendendo per sopprimere il potere degli Otsutsuki.

Nonostante la forza sprigionata dal karma, Boruto riesce a malapena a tenere testa a Code, con l'intervento di Kawaki pressoché inutile. Anche senza un vero e proprio aiuto di Ada, Code sembra essere troppo forte per il protagonista allo stato attuale, con quest'ultimo che è anche affetto da spasmi sconosciuti. Il finale di Boruto 64 non ha infatti lasciato molte speranze per il protagonista, che rischia così di vedersi sottrarre il suo amico da sotto il naso.

Cosa succederà in Boruto 65? Nel prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations conosceremo, o almeno potremo intuire, gli effetti degli spasmi e se derivano dalle pillole o da un errato controllo del karma da parte del protagonista. Code difficilmente starà a guardare ma, vista la venerazione che ha per gli Otsutsuki e la necessità di tenere un Boruto pronto per essere sacrificato, si dedicherà al solo Kawaki, a meno che non voglia aiutare Boruto a riprendersi per evitare che muoia per qualche effetto collaterale.

Kawaki a questo punto rimane alla mercé del nemico e sembra incapace di poter reggere da solo la sua forza. Naruto e Shikamaru arriveranno in tempo? Non è detto che riescano a salvare Kawaki, dovendo quindi accettare la sconfitta. C'è inoltre la possibilità che Code attenda l'arrivo dell'Hokage, percependo il suo chakra o grazie a un avviso di Ada, e che decida di ucciderlo proprio sotto gli occhi di Kawaki.

Boruto 65 verrà pubblicato su MangaPlus il 20 dicembre 2021 alle ore 16:00 in varie lingue.