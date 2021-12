Boruto 65 disponibile su Manga Plus: l'imprevedibilità del Karma

Finalmente il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations è da adesso disponibile gratuitamente su Manga Plus, una puntata dedita all'azione e ai colpi di scena. Cosa sta succedendo a Boruto e cosa faranno Kawaki e Naruto contro la minaccia di Code? La risposta nel capitolo 65.

Il nuovo numero del sequel di Naruto si apre con Boruto a terra, in preda al dolore, a seguito dell'instabilità del karma che ha iniziato improvvisamente a reagire. Difatti, da un albero appare improvvisamente Momoshiki che riprende il controllo del corpo del figlio dell'Hokage. Con rapidità Borushiki fronteggia Code per poi scagliarli contro un micidiale rasengan che l'avversario riesce fortunatamente ad evitare.

Nel frattempo, a Konoha, Amado realizza che qualcuno deve aver aiutato Code a localizzare Kawaki dal momento che il componente dell'Organizzazione Kara non ha quella capacità. Dopodiché, sovrappensiero, lo scienziato si rivolge a Kawaki affinché non mandi tutto in malora.

Lo scontro prosegue nella foresta con Borushiki in pieno controllo dello scontro grazie ai suoi micidiali rasengan. Code prova così a prendere come ostaggio Kawaki e tentare la fuga, come suggerito da Ada, ma l'Ohtsutsuki lo intercetta e con un rasendan (rasengan concentrato come un proiettile) lo libera. Improvvisamente raggiunge il campo di battaglia anche Naruto che accorre in difesa del ragazzo. Kawaki rimprovera l'Hokage di essere venuto, tuttavia il loro dialogo viene interrotto nuovamente da Code che prende questa volta come ostaggio Shikamaru. Borushiki approfitta della situazione per colpire con un rasengan Naruto ma il suo colpo viene assorbito dalla nuova forma del karma di Kawaki. Quest'ultimo, infatti è tornato in possesso del karma sotto coinvolgimento di Amado.