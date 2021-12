Boruto 65: il passo falso di Naruto, ecco la vera debolezza dell'Hokage

Lo scontro tra i protagonisti e Code è arrivato ad una nuova fase nel capitolo 65 di Boruto: Naruto Next Generations. Giunti sul campo di battaglia Naruto e il suo braccio destro, Shikamaru Nara, si sono ritrovati in una situazione quasi surreale, ritrovandosi presto a rischiarare la loro vita senza alcuna possibilità di difendersi.

Se non fosse intervenuto Kawaki con i poteri del suo marchio Karma infatti sia Naruto che Shikamaru sarebbero stati colpiti dal devastante rasengan gigante creato da Boruto sotto l’influenza di Momoshiki Otsutsuki, manifestatosi fisicamente di fronte al protagonista. In seguito all’eliminazione di Isshiki e Jigen Konoha ha vissuto un momento di pace, evidenziando come le decisioni dell’Hokage fossero lungimiranti e giuste per il bene del paese. Tuttavia nelle ultime tavole pubblicate è emersa una delle sue più grandi debolezze.

Guidato dal senso paterno, Naruto ha infatti cercato di difendere Kawaki dagli attacchi di Momoshiki, lasciando però indifeso Shikamaru, l’abile stratega che i lettori conoscono dalla serie originale, vittima di un attacco a sorpresa di Code. Il nuovo antagonista chiede uno scambio tra Nara e Kawaki, al quale lo stesso Naruto non ha nemmeno il tempo di pensare.

Shikamaru incinta l’amico a colpire comunque lui e Code, considerata l’opportunità di eliminare un’ulteriore minaccia. Naruto non è disposto a sacrificare la vita di un suo compagno, soprattutto per Shikamaru che lo ha aiutato in ogni circostanza sin da quando ha ricevuto il titolo di difensore del villaggio. Per l’Hokage, e per Konoha, Shikamaru rappresenta una delle poche figure centrali e totalmente affidabili, due aspetti che rendono la decisione di non intervenire da parte di Naruto molto sensata.

Ancora una volta la lealtà di Naruto nei confronti dei suoi amici torna a caratterizzare momenti salienti della narrazione. Credete che l'Hokage abbia agito bene? Diteci le vostre opinioni nei commenti.