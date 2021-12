Boruto 65, la spalla del Settimo Hokage è in pericolo di vita: il suo destino è segnato?

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations è entrato nel vivo dell'azione. Nel capitolo 65, la battaglia con l'ultimo dell'Organizzazione Kara è degenerata, portando alla rinascita di un personaggio che in quel di Konoha avrebbe preferito non vedere mai più. Il ritorno di quell'antagonista, porterà alla morte di un caro amico dell'Hokage?

Da quando Masashi Kishimoto si è messo in prima linea alle redini dell'opera, la narrazione ha cambiato passo. Kurama ha detto addio alla community, Sasuke ha perso il suo Rinnegan, e l'Organizzazione Kara ha subito un duro colpo con la morte di Jigen e Isshiki Otsutsuki. Ora, però, la faida tra le due fazioni in campo sembra portare a un nuovo addio.

Nel capitolo 65 di Boruto, pur non esaurendo tutto il suo chakra, il protagonista perde il controllo del suo corpo in favore di Momoshiki Otsutsuki. Borushiki è tornato, più forte e mostruoso che mai. L'essere nato dal Karma, si lancia all'attacco di Code e di Kawaki, ma viene bloccato dal jutsu d'ombra di Shikamaru Nara, che assieme al Settimo Hokage ha finalmente raggiunto il luogo della battaglia.

La spalla di Naruto, però, forse lontano dai combattimenti per troppo tempo, si lascia cogliere di sorpresa. Un errore che potrebbe costargli la vita. Code, infatti, arrivato silente alle sue spalle grazie alla sua abilità, minaccia Naruto. Se farà un altro passo, Shikamaru morirà.

Il consigliere si dimostra però pronto al sacrificio, invitando il suo storico amico a non prestare ascolto alle parole di Code e sfruttare questa situazione per abbatterlo. La vita di Shikamaru è in grave pericolo, ma ovviamente Naruto non sceglierà mai di sacrificare il compagno di una vita, colui che gli è stato vicino sin dai giorni dell'Accademia Ninja.

Secondo voi, Shikamaru vivrà o morirà, come accaduto a Neji, Jiraiya e tanti altri? Vi lasciamo a un possibile buco di trama di Boruto e alla nuova arma di Kawaki in Boruto 65.