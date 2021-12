Boruto 65 spoiler: il potere del Karma e uno strano ritorno nel riassunto completo

Mentre i lettori da tankobon si preparano all'uscita di Boruto 16 in Giappone, prosegue anche la serializzazione mensile su V-Jump. La rivista che ormai ospita il sequel di Naruto da un paio d'anni sta per vedere l'arrivo del numero 65, che sarà ancora una volta ricco di sorprese. Vediamo gli spoiler di Boruto capitolo 65.

Il capitolo si intitola "Il potere del Karma" e verrà aperto da una pagina a colori con Naruto in modalità eremita. Boruto continua a contorcersi a terra, mentre gli sembra di essere bloccato mentalmente come quando Momoshiki prendeva possesso del suo corpo. E proprio in quel momento, l'Otsutsuki si manifesta in un albero vicino, obbligando il ragazzo a scambiarsi di corpo con lui. Inizia così la battaglia di Borushiki che lancia diversi Rasengan contro Code.

Sai, Amado e Sumire sono nello stesso posto. Sai avverte un nuovo chakra, mentre il gruppo si chiede se Code ha degli alleati, dato che Amado sottolinea come Code non dovrebbe riuscire a percepire Kawaki. Amado spera che il ragazzo non mandi tutto in malora, dopo tutto quello che ha fatto. Si torna alla battaglia di Borushiki VS Code, con quest'ultimo che evita gli attacchi teletrasportandosi. Ada suggerisce a Code di scappare dato che non ha speranze, così il ragazzo prende Kawaki come ostaggio e inizia ad entrare in uno dei marchi.

Borushiki però lancia il Rasendan, un piccolo Rasengan proiettile che ferisce la spalla di Code, salvando Kawaki. Quest'ultimo però è arrabbiato e si lancia verso Borushiki che, senza difficoltà, lo mette a terra e inizia a rompergli il braccio. Arriva però Shikamaru che lo blocca con la tecnica dell'ombra, mentre Naruto salva Kawaki. Quest'ultimo però gli urla di andarsene, altrimenti verrà ucciso. Code si teletrasporta e prende Shikamaru come ostaggio, che chiede a Naruto di combattere lo stesso.

Borushiki vuole allearsi con Code per uccidere l'Hokage, mentre Kawaki prova a riattaccarlo, senza effetto. Borushiki lancia un Rasengan gigante contro Naruto ma Kawaki salta in mezzo e lo assorbe, nello shock di tutti: sul corpo di Kawaki ricompare il karma, che arriva a un nuovo livello.