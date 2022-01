Boruto 65: una vecchia conoscenza torna a minacciare i protagonisti

L’opera sequel di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto sta infiammando il pubblico. La vita del giovane protagonista è in serio pericolo. Proprio nel bel mezzo dello scontro con Code, che stava provando a rapire Kawaki, il Karma sembra in qualche modo minare la sua esistenza. In Boruto capitolo 65 torna una vecchia conoscenza!

Il nuovo appuntamento con Boruto: Naruto Next Generations riprende mostrando una panoramica del giovane ninja della Foglia, accasciato a terra mentre si stringe il petto in preda agli spasmi. Kawaki intuisce che le medicine di Amado possano aver in qualche modo avuto effetti negativi sulla sua salute. Nel mentre, Code osserva la situazione con fare stoico.

Boruto sta lottando contro se stesso e il suo Karma, contro Momoshiki Otsutsuki, il quale è pronto a tornare in azione dopo essersi nascosto nell’ombra per un lungo periodo. E questo evento disastroso è proprio quel che accade. Borushiki si risveglia sul campo di battaglia e con una serie di Rasengan, si scaglia immediatamente all’attacco di Code, che però evita i jutsu con i suoi Claw Marks.

Per assicurarsi una fuga sicura, Code rapisce Kawaki. Quando però sta per abbandonare la battaglia, un Rasendan gli impedisce di allontanarsi. In seguito a una nuova schermaglia, sul luogo accorrono finalmente i rinforzi, Shikamaru e Naruto, che ha attivato la Modalità Eremitica.

In maniera subdola, però, Code si muove contro l’assistente dell’Hokage, minacciando Naruto di ucciderlo se compie solamente un altro passo. A quel punto, Borushiki stringe un patto con l’ultimo dei Kara. Il Nanadaime deve morire.

Quando Borushiki sta per assassinarlo con un Rasengan Titanico, Kawaki esplode dalla rabbia. In un qualche modo, sul suo corpo è ricomparso il Karma, che viene utilizzato per assorbire il jutsu. Sul suo corpo, spunta persino un corno, simile a quello di Borushiki. Cosa sta accadendo al protetto dell’Hokage?

Vi salutiamo lasciandovi alla parabola discendente delle vendite del manga di Boruto e al capitolo 65 di Boruto in versione anime.