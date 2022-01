Boruto 66 approda su Manga Plus: una drammatica e inaspettata svolta degli eventi

L’incontro tra Kawaki e Code si è rivelato piuttosto turbolento, finendo col creare una situazione estremamente delicata negli ultimi appuntamenti col manga di Boruto. Nel capitolo 66, ora disponibile su Manga Plus, Kishimoto approfondisce alcuni dettagli finora tralasciati, anticipando un oscuro futuro per i protagonisti.

La prima tavola di “Agire o Morire” rivela ciò che poco dopo sarà spiegato da Ada a Code, ovvero che Amado ha ristabilito il Karma all’interno del corpo di Kawaki, probabilmente quando gli ha sostituito il braccio destro. Affrontando Boruto sotto il controllo di Momoshiki, il giovane mostra di saper utilizzare due tecniche particolarmente potenti: la Daikokuten e la Sukunahikona. Code rimane sorpreso, pensando che Amado stia cercando di creare un secondo Isshiki.

Subito dopo, Boruto si scaglia contro Kawaki, dando inizio ad un rapido scambio di colpi. Per mettere fine alla minaccia che Momoshiki rappresenta, Kawaki decide di schiacciare Boruto con uno dei cubi evocati grazie alla Daikokuten. Vedendo suo figlio in pericolo, l’Hokage decide di agire per salvarlo e cerca di convincere Kawaki a desistere.

Il salvataggio e gli effetti dei medicinali di Amado fanno rinvenire Boruto, che preoccupato dall’aver rischiato di uccidere il suo stesso padre, chiede a Kawaki di eseguire un piano che avevano precedentemente concordato. Allontanando Naruto con la tecnica del vento, Boruto si lascia infliggere un colpo mortale da Kawaki, lasciando tutti i presenti sconvolti, per poi cadere a terra, privo di sensi.

