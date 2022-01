Boruto 66: il nuovo capitolo ha svelato quali saranno i prossimi power-up?

Gli ultimi eventi di Boruto: Naruto Next Generations sono stati un susseguirsi di straordinari colpi di scena, l'ultimo dei quali, all'interno del capitolo 66, che sembra spalancare le porte ad un punto di svolta. Ma quale sarà il futuro dei protagonisti e, soprattutto, quali diventeranno i loro assi nella manica?

Nelle ultime tavole del capitolo, infatti, Boruto e Kawaki prendono una drastica decisione per interrompere sostanzialmente il risveglio di Momoshiki. Attraverso un breve confronto di sguardi tra i due, l'amico del protagonista trafigge con un colpo il figlio dell'Hokage che si accascia così a terra, apparentemente, privo di vita.

Ad ogni modo, il capitolo in questione ha evidenziato un interessante elemento. Con la morte di Isshiki e il risveglio del Karma su Kawaki grazie agli esperimenti di Amado, sembrerebbe che adesso il ninja sia in grado di utilizzare a proprio piacimento le abilità e le tecniche oculari del componente del Clan Ohtsutsuki che hanno di fatto reso il pupillo di Naruto estremamente potente. Sulla scia dell'amico, e considerando che Boruto in qualche modo sopravvivrà al colpo di Kawaki, è lecito aspettarsi che anche il protagonista potrebbe riuscire a controllare da questo momento i poteri di Momoshiki. Dopotutto, durante il time-skip di 3 annni, proprio Boruto riuscì ad utilizzare le abilità del karma senza alcuna difficoltà.

Che questa morte apparente possa fungere da trigger per il nuovo power-up del figlio di Naruto? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.