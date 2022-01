Boruto 66, il dolore più grande per un padre: le lacrime dell'Hokage

L'intero vissuto di Naruto Uzumaki è stato costernato di grandi dolori, dalla solitudine sofferta in gioventù, alla morte del suo amato maestro Jiraiya. Quello che ha dovuto affrontare in Boruto capitolo 66, però, segna l'evento più tragico della sua vita.

Il nuovo appuntamento con l'opera di Masashi Kishimoto segna l'esistenza del Settimo Hokage. Mai, Naruto ha provato un dolore così forte, una sofferenza che nessun padre dovrebbe provare.

Con il clamoroso fallimento di Naruto in Boruto 66, l'autore si è superato. Che una tragedia stesse per accadere, risultava palese, ma che un evento del genere potesse accadere era insospettabile. Naruto ha fallito nel suo ruolo di genitore e non è riuscito a mantenere la promessa fatta alla sua famiglia. Suo figlio Boruto, è morto.

Impossessato da Momoshiki Otsutsuki, Boruto si è scontrato frontalmente con suo fratello Kawaki, il quale ha risvegliato il potere del Karma di Isshiki, segretamente applicatogli da Amado. Per proteggere l'amato Hokage, l'ex Kara si dimostra pronto a tutto, persino a uccidere Borushiki.

Nonostante gli interventi di Naruto, quando finalmente il piccolo Uzumaki recupera la ragione, supplica Kawaki di mantenere fede alla promessa che si fecero. Boruto ha capito di essersi spinto troppo oltre, di aver addirittura attentato alla vita di suo padre, e di essere una seria minaccia per la pace nel mondo ninja.

A quel punto, con grande fermezza, Kawaki lo trafigge in pieno petto. Con un buco sul busto, Boruto giace al terreno, sotto gli occhi increduli di papà Naruto, e di tutti gli altri presenti. Vi sareste mai aspettati un colpo di scena simile?