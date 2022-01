Boruto 66: quel personaggio ci ha lasciati oppure attende il momento della rinascita?

Messosi di recente alla guida del manga sequel, Masashi Kishimoto ha sbalordito l'intera community eliminando lo stesso protagonista dell'opera. Dopo la Volpe a Nove Code, anche il piccolo Uzumaki ci lascia. Ma la drammatica svolta di Boruto 66 è reale oppure si tratta solamente di una messa in scena?

Chi segue la serie manga sin dal principio, ovviamente sa che Boruto non può essere realmente morto. Difatti, nel flash forward iniziale, lo vediamo combattere con Kawaki in uno scenario catastrofico. Ma come fa a essere vivo, se lo abbiamo appena visto giacere a terra con un buco sul petto? Mentre le lacrime dell'Hokage in Boruto 66 sono reali, la morte del ragazzo potrebbe essere una finzione dell'autore.

La battaglia tra Borushiki e Kawaki, il quale ha risvegliato la forza del suo Karma, prende un risvolto tragico e imprevedibile. Con l'ex di Kara ora in grado di replicare le tecniche mostruose di Isshiki Otsutsuki, l'essenza di Momoshiki è in grave difficoltà. Addirittura, preoccupato per suo figlio, è Naruto a dover intervenire per trarlo in salvo. Tuttavia, quando Boruto riprende momentaneamente conoscenza, suggerisce al fratellastro il da farsi. Kawaki, lo uccide senza alcuna pietà.

Boruto è immobile, steso sul terreno con un buco sul petto. Chiaramente, il figlio del Settimo Hokage è morto, così come la minaccia di Momoshiki. E se questo tragico avvenimento fosse un piano elaborato dai due ragazzi?

Per sbarazzarsi dell'Otsutsuki e del sigillo Karma, il "recipiente" deve morire. Consci di ciò, Kawaki e Boruto hanno agito come dovevano: c'è infatti un dettaglio che potrebbe portare alla resurrezione del ninja della Foglia.

Boruto è divenuto quasi totalmente un Otsutsuki, e degli esseri celesti è nota la loro "immortalità". Con questa informazione, il ragazzo potrebbe aver ingannato la morte. I suoi dati da Otsutsuki, potrebbero consentirgli di tornare in vita, anche se non presto, come visto nel caso di Isshiki, che ancora doveva riprendersi dalle sue ferite mortali. Dunque, a essere realmente morto dovrebbe essere solamente Momoshiki.