Boruto 66 spoiler: una copertina anticipa risvolti scioccanti

Boruto: Naruto Next Generations è arrivato a un importante punto di svolta. Il sequel di Naruto ha visto la sconfitta di Isshiki Otsutsuki, cosa che aveva liberato Kawaki dalle catene del karma. Ma il ragazzo è ancora in pericolo, così come lo è Boruto, con entrambi i giovani che hanno attirato le attenzioni di Code e Ada, i nuovi nemici.

Questi due hanno lanciato il loro assalto, complice la testardaggine di Kawaki, che ha portato a una trasformazione di Boruto e a un'imprevista alleanza tra Code e Borushiki. La battaglia che è poi scaturita ha obbligato Kawaki a risvegliare il karma. Gli spoiler di Boruto 66 raccontano cosa succede d'ora in avanti.

Innanzitutto, il capitolo si apre su V-Jump con una copertina, disponibile in basso, dove Kawaki e Boruto sono uno di fronte all'altro con aria di sfida. E la maggior parte del prossimo capitolo si concentra proprio su loro due. Kawaki inizia a scontrarsi con Borushiki in un capitolo intitolato "Uccidi o muori". A un certo punto, Boruto riesce temporaneamente a riprendere il controllo e, mentre si apre il suo occhio sinistro, chiede a Kawaki di ucciderlo, chiamandolo fratello.

Mentre si scusa con Naruto, Himawari e Hinata, Boruto è pronto ad accettare la morte per impedire il risveglio completo di Momoshiki, con Kawaki che capisce e lancia un attacco che perfora il ventre di Boruto. Nel finale del capitolo 66 di Boruto il protagonista è a terra e in fin di vita.