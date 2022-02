Boruto 67 spoiler: la scelta di Momoshiki, che effetto avrà sul protagonista?

Si avvicina l'uscita di Boruto 67. Il prossimo capitolo risponderà certamente ad alcune domande sorte negli ultimi tempi, in particolare dopo il finale del numero 66 che ha visto un gesto estremo di Kawaki. Cosa succederà a Boruto adesso che il suo amico gli ha trapassato il petto, portandolo vicino alla morte?

Ad alcuni giorni di distanza dall'uscita ufficiale, in rete sono apparsi i primi spoiler testuali di Boruto capitolo 67. Il capitolo sarà fortemente incentrato sui dialoghi e sarà aperto da una copertina a colori dedicata completamente ad Ada, la nuova aggiunta al cast. Il titolo è "Spaccatura". Naruto corre verso Boruto per osservare la ferita, mentre Code allontana Shikamaru e usa i suoi marchi per iniziare a teletrasportarsi. Tuttavia Kawaki lo anticipa e usa il potere di Isshiki per rimpicciolire i marchi e impedire a Code di teletrasportarsi.

Code ci prova ancora, ma Kawaki interviene di nuovo, mentre si avvicina al suo nemico. Inizia uno scontro tra i due, ma Kawaki sembra avere la meglio fin da subito, con Code in affanno. Mentre la battaglia continua, Naruto perde qualunque concentrazione e osserva solo il figlio, con Shikamaru che tenta di farlo rinsavire e fargli terminare la battaglia. Un'improvvisa esplosione però lo fa deconcentrare, e dalla nube vede che Kawaki sembra aver subito danni. Sparita la nuvola di polvere, si vede che Code ha tirato fuori dal teletrasporto il giovane Daemon. Il riflesso ha funzionato e Kawaki è a terra, senza apparentemente coscienza. Daemon viene rispedito indietro da Ada, che viene rassicurata sulla situazione.

Code approfitta della situazione per usare ancora i suoi marchi e scomparire definitivamente. Shikamaru dice a Naruto che dovranno occuparsi di Kawaki, dato che ha ucciso Boruto. Naruto urla di dolore, quando la mano destra del figlio improvvisamente si alza, ricoperta dal karma. La ferita è guarita e il ragazzo è completamente sveglio. Dov'era il foro, ora c'è un enorme simbolo nero del karma. Mentre il ragazzo si rialza, appare Momoshiki davanti a lui che gli spiega di averlo curato. Infatti un Otsutsuki inserisce il proprio spirito all'interno del contenitore e, se quest'ultimo morisse, anche l'Otsutsuki morirebbe. Momoshiki non si poteva quindi permettere un esito del genere. L'alieno spiega quindi cosa è la Conversione dei dati e come è tornato in vita. Momoshiki ha reso Boruto un 100% Otsutsuki ma la situazione di Conversione dei dati blocca la resurrezione. Però permette a Boruto di diventare un sacrificio per il Juubi. E in più stavolta non potrà tornare in vita, la prossima volta la morte sarà definitiva.

La battaglia si chiude, ma Code ha già fatto i preparativi per entrare nel villaggio, mentre osserva Boruto e Naruto che parlano. La battaglia è finita, ma soltanto per ora.