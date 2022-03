Boruto 68: a quali conseguenze porterà quel cataclisma?

Per un brevissimo lasso di tempo, l'autore Masashi Kishimoto ha sconvolto i suoi lettori portandoli a credere che il protagonista dell'opera fosse morto. Attraverso un grande sacrificio, Boruto è potuto tornare in vita. Ma questa sua rinascita porterà a sicure conseguenze.

Nel bel mezzo dello scontro con Code, per proteggere l'Hokage, Kawaki uccide suo fratello. Pochi minuti dopo, però, sotto gli occhi di un Naruto in lacrime, Boruto torna in vita. In Boruto 68 il pericolo è definitivamente scampato, e vediamo il giovane protagonista in piena forma.

A permettere la resurrezione di Boruto è stato Momoshiki Otsutsuki, il quale ha sacrificato l'ultimo 18% dei dati contenuti nel Karma. D'ora in avanti, i protagonisti non dovranno più preoccuparsi della comparsa di Borushiki, ma i pericoli non sono certamente finiti.

Se è vero che non dovremmo rivedere mai più la manifestazione fisica di Momoshiki, è altrettanto vero che l'Otsutsuki è ancora presente nello spirito di Boruto. Come viene spiegato da Amado e Katasuke, Momoshiki potrebbe ancora prendere controllo della coscienza di Boruto.

Quando i due scienziati propongono di continuare con la cura farmaceutica, che stava avendo effetti benefici, Boruto nega questa possibilità. Nonostante sappia per certo che Momoshiki è ancora dentro di lui, è convinto di poter controllare il suo potere. In Boruto 68 comincia un'altra battaglia, e vedremo se davvero il giovane shinobi saprà mantenere il sangue freddo ed evitare i giochi mentali dell'Otsutsuki.