Boruto 68 data di uscita e teorie: Konoha cadrà in un'imboscata?

Le forze in campo, destabilizzate per quanto accaduto nel corso della prima schermaglia, hanno momentaneamente deposto le armi. I ninja di Konoha stanno per fare ritorno al Villaggio della Foglia per riflettere suld a farsi con due giovani shinobi, ma a quel punto i nemici potrebbero già tornare all'attacco. Cosa accadrà in Boruto 68?

In Boruto: Naruto Next Generations capitolo 67, abbiamo visto Naruto disperarsi per la morte di suo figlio, il quale però è stato riportato in vita dai sorprendenti poteri del Karma di Momoshiki Otsutsuki. Questa rinascita comporta due conseguenze: Momoshiki non potrà più tornare in vita sfruttando Boruto come recipiente, ma di contro, quest'ultimo è ormai divenuto un Otsutsuki al 100%.

Nel mentre, Kawaki ha cercato di mettere fine alla battaglia con Code, che dopo aver liberato Shikamaru cercava di fuggire. Il protetto dell'Hokage, si è rivelato ben più forte del previsto, e l'erede della volontà di Isshiki è stato costretto a fare ricorso ai poteri di Daemon.

L'ascia da guerra è stata deposta, con Code che fa ritorno alla base operativa dove lo attende Eida. Naruto e Shikamaru, invece, sono pronti a fare ritorno a Konoha, dove saranno costretti a riflettere sul destino dei personaggi di Boruto 67.

Boruto è divenuto un Otsutsuki, una seria minaccia per l'intero Villaggio della Foglia. Kawaki, invece, si è macchiato di un crimine orribile, e Shikamaru ha già fatto intendere di volerlo allontanare. Naruto, a primo impatto, si è detto contrario a questa scelta, ma prevarrà infine la buona ragione?

Quel che più preoccupa, è che Code ha posizionato uno dei suoi Claw Marks sul giubbetto di Shikamaru. In qualsiasi momento, potrà spuntar fuori all'interno delle mura di Konoha, con buona pace della squadra sensoriale di Ino. Un futuro avverso attende i personaggi di Boruto, il cui prossimo capitolo debutterà su MangaPlus venerdì 18 marzo 2022.