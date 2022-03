Boruto 68: un incredibile alleato si aggiunge alle difese di Konoha

I recenti sviluppi di Boruto: Naruto Next Generations hanno messo i protagonisti di fronte a scelte critiche e situazioni estremamente delicate. La minaccia rappresentata da Code e Ada resta concreta, e dopo un’apparente tregua mostrata nel capitolo 68, un nuovo personaggio è stato chiamato a giocare un ruolo centrale nella battaglia.

Si tratta di Delta, ex membro interno dell’organizzazione Kara, che sembra essere stata riprogrammata da Amado per difendere il Villaggio della Foglia e i suoi abitanti. Sollecitato in maniera piuttosto diretta e brutale da Ada, Code decide di avvicinarsi pericolosamente ad Amado, unico che potrebbe restituirgli i poteri del suo Karma. Quando Shikamaru si dirige nell’ufficio dello scienziato, Code usa il marchio lasciato sul collo di Nara per materializzarsi lì, tuttavia il consigliere dell’Hokage mostra ancora una volta la sua superiorità strategica, e fa entrare in campo proprio Delta.

Amado ha infatti riprogrammato l’abile ninja, col nome in codice Bronco, trasformandola sostanzialmente in un nuovo modello al servizio di Konoha e che potrebbe essere necessaria per fermare Code nella concitata situazione in cui attualmente si trovano sia Shikamaru che Amado, considerando soprattutto la potenza distruttiva di cui dispone. Voi cosa ne pensate di questa nuova versione o modello di Delta? Ditecelo nella sezione riservata ai commenti.

