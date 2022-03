Boruto 68: maestro e allievo sono di nuovo assieme

Dopo una lunga, estenuante battaglia, in Boruto: Naruto Next Generations capitolo 68 gli eroi hanno fatto ritorno al Villaggio della Foglia. I protagonisti non possono però abbassare la guardia, poiché da un momento all’altro potrebbe esserci un nuovo attacco. Questo, è il monito dell’ombra dell’Hokage, anch’esso di ritorno a Konoha.

In riunione con Amado e Katasuke, Boruto rivela di avere tutta la potenza del Karma a disposizione. Con ciò, il figlio di Naruto intende dire che può usufruire dei poteri del sigillo senza più doversi preoccupare dell’entità fisica di Momoshiki. Tuttavia, l’Otsutsuki non è ancora scomparso, ma anzi attende il momento giusto nello spirito del ragazzo. Il cataclisma che ha colpito Boruto porterà a conseguenze sicure.

Dopo la conversazione con i due scienziati, Boruto si reca dai suoi compagni di squadra. Sarada e Mitsuki lo squadrano, facendo attenzione a qualsiasi dettaglio. In particolare, analizzano i nuovi simboli del Karma presenti laddove ci dovrebbe essere la ferita inferta da Kawaki.

Nel mezzo della discussione, un eroe della Foglia fa ritorno a casa. Maestro e allievo sono di nuovo assieme. Questa, è la prima volta che Boruto e Sasuke hanno modo di confrontarsi dalla battaglia conIsshiki, in cui l’ascesa di Borushiki privò l’Uchiha del suo Rinnegan.

Come vediamo, Sasuke pare aver perdonato il suo allievo, poiché fondamentalmente lui non ha colpe per quel che accadde. Da buon maestro, inoltre, lancia un avvertimento. Code potrebbe apparire da un momento all’altro, per cui Boruto non deve mai restare da solo, nemmeno se si trova tra le mura sicure del villaggio.