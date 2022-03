Boruto 68 è su Manga Plus: una falsa tregua, inizia la battaglia tra ex compagni

L’incontro con Code si è concluso con una serie di eventi piuttosto discutibili, e nel capitolo 68capitolo 68 di Boruto: Naruto Next Generations, ora disponibile su Manga Plus, l’autore Masashi Kishimoto ha voluto affrontare rapidamente le conseguenze dello scontro prima di tornare a sorprendere con una serie di colpi di scena.

Il capitolo si apre con Boruto che cerca di spiegare come sono andate le cose, dalla sua resurrezione alla spiegazione illustrata da Momoshiki, ad Amado, Katasuke e Sai. Mentre gli adulti discutono sul da farsi, Boruto rivela di essere in grado di canalizzare i poteri dell’Otsutsuki in maniera più precisa, e per questo vuole evitare di prendere i medicinali. La scena si sposta nella stanza dove si trova un incosciente Kawaki. Nonostante l’enorme quantità di chakra consumata durante la battaglia sembra essere fuori pericolo.

Ascoltando le parole di Shikamaru, Naruto decide di fare una lunga chiacchierata con Kawaki quando si sveglierà. Intanto il consigliere dell’Hokage viene raggiunto da Sasuke, il quale ha raccolto importanti informazioni riguardo Code. Al confine del Paese della Neve c’è una struttura nascosta che potrebbe appartenere al Culto di Boro, considerando tracce di esperimenti sugli umani e un luogo dove venivano smaltiti dei cyborg sotto ordine di Jigen.

L’attenzione si sposta proprio all’interno della struttura dove Ada informa Code delle attuali condizioni di Boruto, rimasto in vita grazie al Karma e all’intervento di Momoshiki, che ha reso il protagonista un Otsutsuki al 100%. Ada ribadisce a Code il senso del loro accordo: Kawaki in cambio dell’aiuto per ottenere nuovamente i poteri del Karma. Nonostante le minacce, il ragazzo mantiene la calma e risponde di aver già preso provvedimenti.

Shikamaru va da Amado, e dopo aver avuto conferma dell’impossibilità della resurrezione di Momoshiki, lo solleva di forza dalla sedia per comprendere le sue reali intenzioni e il motivo per cui ha restaurato il Karma di Kawaki. Quando Nara chiede al medico il perché sia così ossessionato dal Karma del ragazzo, Code fa la sua mossa e sfruttando il marchio lasciato su Shikamaru, si materializza nella stanza.

Code, come anticipato da Sasuke a Boruto e compagni, vuole prima di tutto riavere le capacità del suo Karma, e basta solo che Amado lo guardi negli occhi e dica un comando. Intanto Ino e la sua squadra ha individuato il chakra di Code nel laboratorio di Amado, ma interviene Shikamaru chiedendo ad Ino di avvisare Naruto e di non raggiungerli. Il consigliere vuole infatti affrontare la situazione da solo, e rivelando a Code di aver notato il marchio dietro al collo, rivela il suo asso nella manica: da una capsula nella stanza esce infatti Delta, riprogrammata per difendere Konoha.

Il capitolo si conclude con l’immediata risposta di Code che usando la sua tecnica porta Ada nella stanza, lasciando senza parole Amado.