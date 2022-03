Boruto 68: una scioccante riunione tra padre e figlia?

Nel capitolo 68 di Boruto: Naruto Next Generations, avviene la riunione tra un padre e una figlia. Questo, stando alle teorie che circolano in rete. Ma quei due personaggi sono realmente uniti da un legame di sangue?

Come i protagonisti della battaglia contro Code, anche Sasuke Uchiha fa ritorno al Villaggio della Foglia. In Boruto 68 maestro e allievo sono di nuovo assieme. E non solo, Sasuke incontra anche sua figlia Sarada, che non vedeva da qualche tempo. Ma non sono loro il padre e la figlia di cui stavamo parlando poc’anzi.

La reunion in questione avviene alla fine del capitolo, quando Code cade nella brillante strategia ideata da Shikamaru in Boruto 68. In soccorso del Kara, sul campo di battaglia scende anche la chiaroveggente Eida. Alla sua vista, Amado sbianca in volto. Il perché di questa reazione è un mistero, ma i fan hanno qualche idea.

In passato, Amado ha raccontato la storia della sua defunta figlia. E se Eida non fosse altri che un cyborg basato proprio su sua figlia? Secondo una teoria di Boruto Eida è la figlia di Amado. Indipendentemente che questa sia la verità o meno, sappiamo per certo che lo scienziato è responsabile delle modifiche corporee subite da Eida, e che la ragazza è in cerca di vendetta nei suoi confronti.

I poteri di Eida le consentono di essere onnisciente, oltre che una sorta di “sirena” in grado di affascinare chiunque la veda. Quest’ultima caratteristica, l’ha resa un’anima isolata, incapace di fidarsi dell’affetto o dell’amore altrui.