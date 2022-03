Boruto 68: la verità su Amado sta per essere svelata?

Nella battaglia contro l’Organizzazione Kara, Amado è stato il jolly del Villaggio della Foglia. Grazie ai suo artefici, Jigen è stato ucciso e Isshiki costretto a venire fuori dal suo Recipiente. Nonostante ciò, lo scienziato ha più volte destato dubbi sulla sua fedeltà a Konoha. Il mistero su di lui viene parzialmente svelato in Boruto 68.

Agendo nell’ombra, Amado ha nuovamente donato il Karma a Kawaki. Questa sua azione, che ha indirettamente portato alla finta morte di Boruto, porta ora conseguenze nei suoi confronti.

Tornato al villaggio, dopo aver deciso cosa fare con Kawaki, Shikamaru decide di sottoporre Amado a un interrogatorio. Lo shinobi d’ombra esige sapere il motivo per cui ha giocato con il corpo del ragazzo senza il consenso delle alte sfere di Konoha. Dal punto di vista del consigliere, Amado è ossessionato dal Karma e le sue scuse non convincono.

Tuttavia, proprio quando Shikamaru sta per strappargli la verità di bocca, l’Organizzazione Kara torna all’attacco. Ma Code è caduto nella brillante trappola del consigliere dell’Hokage in Boruto 68. In realtà, Shikamaru e Amado avevano già previsto questa mossa e avevano preparato in anticipo la loro difesa.

In Boruto 68 la Foglia ha un nuovo alleato. In una delle sue celle da laboratorio, Amado stava nascondendo il corpo di Delta. Tuttavia, quando Eida si aggiunge allo scontro, lo scienziato resta sbalordito. Secondo una teoria di Boruto Eida è la figlia di Amado. Sarà questo il vero segreto dell’ex Kara?