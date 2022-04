Boruto 69 arriva su Manga Plus: una battaglia tra prigionia e dichiarazioni

La minaccia rappresentata da Code è sempre più concreta. Il piano d’azione ideato dall’antagonista nel capitolo 68 di Boruto è stato attuato, e per quanto Shikamaru avesse previsto le sue mosse, l’entrata in scena di un’importante e potente alleata di Code ha ribaltato la situazione, sconvolgendo Amado, e mettendo in serio pericolo Konoha.

Una splendida tavola a colori con protagonista la nuova Delta apre il capitolo intitolato “Prigionieri”, e riporta immediatamente i lettori alla bizzarra situazione in cui si trovano Amado e Shikamaru. Oltre Code nel laboratorio è giunta anche Ada, capace di lasciare lo scienziato completamente terrorizzato e di respingere facilmente qualsiasi attacco proveniente da Delta. Mentre Shikamaru rimane sconvolto dalla piega che hanno preso gli eventi, la scena si sposta su Boruto e Sasuke.

Allievo e maestro stanno discutendo di quanto successo nella battaglia con Code, soprattutto delle azioni di Kawaki che avrebbero sicuramente ucciso il protagonista se non fosse intervenuto Momoshiki Otsutsuki. Quando Boruto, una volta conclusa la discussione, tenta di ridare il coprifronte appartenuto a Sasuke, questi gli dice di tenerlo, e come sappiamo l’Uzumaki lo terrà fino allo scontro con Kawaki, mostrato nelle tavole iniziali del sequel.

La scena passa poi a Sarada e Mitsuki, i quali a pochi metri di distanza da Sasuke e Boruto, decidono di incanalare tutte le preoccupazioni e la rabbia scaturite dagli ultimi eventi per migliorare ed essere in grado di perseguire i propri sogni. Intanto Kawaki si è ripreso, e appena apre gli occhi Naruto tenta di instaurare un dialogo normale, e dicendo al ragazzo che Boruto è sopravvissuto al suo attacco.

L’Hokage e Sasuke vengono avvisati del pericolo nel laboratorio 3, dove Ada sta agendo indisturbata. Attraverso una delle tecniche di Ino, Shikamaru e Amado riescono a comunicare tra loro senza parlare, e rispondendo alle varie domande del consigliere lo scienziato descrive rapidamente le capacità di Eida. Stando alle parole di Amado, tutti i presenti sono prigionieri, vittime del suo fascino capace di catturare chiunque a livello inconscio.

Code passa all’attacco bloccando Amado e colpendolo in un punto dove convergono molte terminazioni nervose. Vista la situazione disperata Shikamaru decide quindi di rivolgersi direttamente ad Eida, chiedendole cosa la spinge a collaborare con Code. Come rivela la ragazza, lei non prova alcun interesse nelle azioni dell’ex membro della Kara, mentre è attratta da Kawaki. Ottenuta una risposta, Shikamaru la sfrutta a suo vantaggio, proponendo a Eida di passare dalla parte di Konoha, decisione che le renderebbe possibile incontrare lo stesso Kawaki.