Boruto 69: il curioso confronto tra Kawaki e il Settimo Hokage

Il delicato incontro con Code ha portato i protagonisti di Boruto a cercare una soluzione rapida e con cui limitare gravi danni all’intero villaggio di Konoha. L’unico che si è dimostrato capace di agire, nonostante i rischi, è stato Kawaki, e nel capitolo 69 il Settimo Hokage ha voluto parlargli direttamente per discutere di quanto accaduto.

Consapevole della minaccia che potrebbe rappresentare per Konoha, Boruto si è lasciato infliggere un colpo mortale da Kawaki, dopo aver chiesto a quest’ultimo di rispettare il piano che avevano escogitato tempo prima. Tuttavia il protagonista è stato salvato da un intervento tempestivo, e piuttosto inaspettato, da parte di Momoshiki Otsutsuki. Mentre Boruto spiega a Sasuke cosa sia effettivamente successo, Naruto assiste al risveglio di Kawaki in infermeria.

Rispondendo alla provocazione o preoccupazione del ragazzo, riguardo una sua condanna per aver ucciso Boruto, l’Hokage rassicura il ragazzo dicendo che il suo amico è ancora vivo, prima di riconoscere il coraggio avuto nell’affrontare una situazione così complessa e delicata. “Se non fossi stato lì, saremmo potuti morire, tutti. Non lo sto dicendo solo perché Boruto sta bene, ma ti sono grato. Boruto la pensa allo stesso modo. Ha detto che hai dovuto ricoprire un ruolo difficile” così Naruto ha voluto ringraziare in qualche modo Kawaki, prima di ribadire che è parte di Konoha e della sua famiglia.