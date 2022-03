Boruto 69, data di uscita e previsioni: è il turno di Ada in azione

Lo scontro tra Code, Boruto e Kawaki nella foresta nei dintorni del Villaggio della Foglia si è concluso, ma non senza strascichi. Il nemico si è ritirato, anche se solo apparentemente, grazie a uno stratagemma messo in gioco. Ma è la situazione del protagonista che ha fatto preoccupare di più nelle scorse pagine.

Boruto però si è ripreso, almeno apparentemente, anche se non è fuori pericolo. L'Otsutsuificazione si è fermata, ma rimane un bersaglio importante. E inoltre Amado sta pianificando qualcosa, mentre Shikamaru si è accorto del piano di Code. In ogni caso, il finale di Boruto 68 non ha reso la situazione semplice ai protagonisti.

Da una parte Delta aiuta i protagonisti, dall'altra Ada entra in gioco e sembra vogliosa di combattere. Cosa succederà in Boruto: Naruto Next Generations 69? In una situazione del genere, dove sembra esserci anche uno stallo, inevitabilmente ci saranno diverse discussioni. Ada è desiderosa di entrare in contatto con Kawaki, ma Amado sembra avere qualche altra cosa da rivelare. I due potrebbero essere al centro del capitolo con qualche rivelazione importante, ma il caos si potrebbe scatenare in poco tempo con l'arrivo di Naruto nella zona. Insomma, la schermaglia difficilmente si concluderà in questo capitolo.

Boruto capitolo 69 verrà pubblicato su MangaPlus mercoledì 20 aprile 2022 alle 17:00.