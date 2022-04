Boruto 69: l'inaspettata e geniale contromossa di Shikamaru

Shikamaru, consigliere del Settimo Hokage, e uno dei ninja più preparati dal punto di vista strategico dell’intero villaggio di Konoha, ha già dimostrato in passato di saper ribaltare situazioni a dir poco complicate, e stavolta, nel capitolo 69 di Boruto sembra aver tentato il tutto per tutto per una mossa che potrebbe rivelarsi incredibile.

In seguito ai frenetici e apparentemente irreversibili eventi dovuti allo scontro tra Code, Kawaki, Boruto successivamente Naruto e Shikamaru, il consigliere aveva capito le intenzioni dell’antagonista. Aspettando un suo attacco infatti, Nara si è appositamente recato nel laboratorio di Amado, dove aveva preparato il nuovo modello di Delta, ora al servizio del villaggio della Foglia.

Tuttavia l’entrata in scena di Eida ha finito per sconvolgere il suo piano. Una volta compresa la pericolosità della ragazza grazie ad una conversazione con Amado, e l’immotivata alleanza che ha stretto con Code, però Shikamaru cerca di persuaderla a passare dalla parte di Konoha, sicuramente il modo più veloce per entrare in contatto con Kawaki, per cui lei stessa prova una grande attrazione.

La tensione emersa dalle ultime tavole non ha fatto percepire se Eida accetterà o meno, ma sicuramente Shikamaru è riuscito ancora una volta a trovare quella che sembra essere un’elegante soluzione. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Per finire vi lasciamo scoprire cosa potrebbe nascondere la preoccupazione di Sarada.