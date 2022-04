Boruto 69: la preoccupazione di Sarada nasconde un sentimento più forte?

Una delle ship più chiacchierate e volute dal fandom comincia a prendere forma nel capitolo 69 di Boruto: Naruto Next Generations. Esattamente come nel vecchio Team 7, anche nella nuova formazione potrebbe nascere una coppia.

Boruto 69 è arrivato su MangaPlus per dar vita a una nuova battaglia tra Konoha e Kara. Mentre Code ed Eida affrontano in gran segreto Shikamaru, Amado e Delta, dall'altra parte del Villaggio della Foglia Sarada è impegnata in una chiacchierata a cuore aperto con Mitsuki.

I due compagni del Team 7 sono fortemente preoccupati per Boruto, il quale è appena tornato in vita dopo essere stato ucciso da Kawaki. Sia Mitsuki che Sarada, confessano di essere afflitti per non aver partecipato allo scontro e per non aver potuto aiutare il loro amico. Entrambi, stanno ancora elaborando i loro sentimenti a riguardo, ma mentre il sangue del figlio di Orochimaru ribolle, la giovane Uchiha vive la situazione nel rimorso. Da un altro lato del campo, un importante personaggio di Boruto rivela di essere pronto a morire.

Sarada è angosciata per il fatto che Boruto non faccia più affidamento sui suoi compagni di squadra e per non essere in grado di poter fare di più. A quel punto, Mitsuki intuisce che a Sarada piaccia Boruto. La kunoichi, nega questo sentimento, ma potrebbe essere solo apparenza. I fan, però sognano una relazione amorosa tra una Uchiha e un Uzumaki.