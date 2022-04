Boruto 69: una seducente ammaliatrice mette i ninja di Konoha ai suoi piedi

La battaglia tra Konoha e Kara è ricominciata in Boruto 69. Convinti di aver intrappolato Code, Shikamaru e Amado hanno dovuto fare i conti con lo strabiliante potere innato di cui è dotata Eida. Come faranno i ninja del Villaggio della Foglia a liberarsi dal suo fascino ammaliante?

Prima di perire, Isshiki ha affidato la sua volontà a Code. Questo, per vendicare il suo maestro e dio, si è recato in uno dei luoghi di culto segreti di Boro per risvegliare Eida. La cyborg, finora aveva mostrato unicamente le sue abilità di chiaroveggenza, ma nel capitolo 69 è finalmente scesa sul campo di battaglia.

Quando Code viene sorpreso da Delta, ora alleata di Konoha grazie al lavoro di Amado, Eida corre in soccorso del suo compagno. Colei che conosce tutto non deve però nemmeno alzare un dito. Grazie al Senrigan, chiunque entri in contatto con lei cade vittima del suo incantevole fascino. Persino Delta, che è anch’essa una cyborg, si innamora di lei.

Shikamaru cerca di far valere la sua forza di volontà, ma attaccare Eida risulta impossibile. Inoltre, come spiega Amado, se dovesse continuare a cercare di ribellarsi a quella sorta d’incantesimo, il suo cervello subirebbe un grave shock.

A quel punto, però, in Boruto 69 Shikamaru mette in atto la sua geniale contromossa. Il consigliere di Naruto offre a Eida un incontro con il suo amato Kawaki.