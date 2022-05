Boruto 70: sarà lui la chiave per sconfiggere Eida?

Nella serie manga di Boruto: Naruto Next Generations, il Villaggio della Foglia è stato sconvolto dall'arrivo di Eida, una ragazza cibernetica che, attraverso la chiaroveggenza, è capace di scrutare il passato, il presente e persino il futuro. Inoltre, possiede un fascino che ammalia chiunque incroci la sua strada. Chi potrà mai batterla?

Grazie alla sua vicinanza, Code sta prendendo il sopravvento nella sua battaglia personale contro Konoha. In Boruto 70 la vita di quel personaggio è in bilico e continuando di questo passo, il discepolo di Isshiki Otsutsuki riuscirà presto a rapire Boruto per sacrificarlo alla Decacoda e far rinascere l'Albero Divino.

I ninja della Foglia, però, possiedono la chiave per sconfiggere l'onnipotente Eida, alleata imprescindibile per Code. Eida, è particolarmente interessata a Kawaki e di fatti aiuta Code solamente per poter poi incontrare l'ex recipiente di Isshiki. Come abbiamo visto nel corso dell'ultimo capitolo, la ragazza possiede un particolare potere per cui chiunque, uomo o donna che sia, cade immediatamente ai suoi piedi. Persino Code è vittima di questo potere.

Le uniche due persone rimaste al mondo in grado di resistere al fascino ammaliante dell'antagonista di Boruto, sono il figlio del Settimo Hokage e Kawaki. I due ragazzi, infatti, possiedono il DNA degli Otsutsuki, fattore che li rendi immuni a quel potere.

Tuttavia, ormai Eida si è allontanata dal Villaggio della Foglia e nessuno conosce la locazione esatta del nascondiglio di Code. Qualora però Boruto o Kawaki dovessero imbattersi in Eida, potrebbero facilmente sconfiggerla. Ella, infatti, non possiede alcuna abilità nel taijutsu o nelle arti ninja. Alla sua difesa, ci dovranno pensare i cavalieri Daemon e Code in una battaglia a quattro.